Fc Internazionale, è exploit sui social network: il numero monstre della crescita dei follower

Pubblicità

Tra vittorie e calciomercato l’Inter fa il pieno sui social network, ecco il super dato della crescita di follower per il club nerazzurro

L’Inter fa il pieno sui social. Lo fa, in modo particolare, sul proprio profilo Instagram: vero e proprio bacino d’utenza per tutti i tifosi nerazzurri dall’Italia e dal resto del mondo. Dati alla mano infatti, il club meneghino può vantare la bellezza di 11,2 milioni di follower (vale a dire seguaci), sulla prima citata pagina.

Pubblicità

E pensare, che esattamente “soltanto” tre mesi fa erano 10, 8 milioni. Insomma, un più 400 mila da registrare in appena dodici settimane. Un risultato (probabilmente) figlio della cura che la società riserva alla propria immagine, nonché che alle vittorie in campo e alcuni acquisti (anche in prospettiva) inanellati dalla dirigenza.

Pubblicità

L’articolo Inter, è exploit sui social network: il numero monstre della crescita dei follower proviene da Inter News 24.