Fc Internazionale, double possibile? 4 motivi per cui i Inter possono vincere la Champions

Pubblicità

Inter, double possibile? 4 motivi per cui i nerazzurri possono vincere la Champions League di quest’anno: il punto

L’ottimo rendimento dell’Inter ed il bel gioco offerto dalla squadra di Simone Inzaghi, alimentano i sogni scudetto e non soltanto quelli. La testa del tecnico di Piacenza è ancora alla Finale di Istanbul persa contro il Manchester City dello scorso anno. Finale da cui i nerazzurri ne sono usciti più forti ed hanno gettato le basi per il cammino straordinario di questa stagione.

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport spiega come i nerazzurri possano credere anche alla vittoria della Champions, per quello che sarebbe uno straordinario “double”. Ecco i quattro motivi per crederci. In primis appunto l’esperienza e la sicurezza date dalla finale di Champions League dello scorso anno. In secondo luogo c’è la qualità offensiva dei nerazzurri, i quali trovano i gol anche senza Lautaro: protagonista dell’ultimo mese Thuram ma anche gli incursori sulle fasce ed i centrali in gol. La terzo punto per la rosea c’è la difesa: nessuna squadra ha fatto meglio nei top campionati europei. E rispetto alla scorsa stagione c’è un Pavard in più. Infine, l’ultimo motivo per credere nell’impresa è l’intensità che garantisce il trio di centrocampo.

Pubblicità

L’articolo Inter, double possibile? 4 motivi per cui i nerazzurri possono vincere la Champions proviene da Inter News 24.