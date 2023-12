Fc Internazionale, domani l’operazione di Cuadrado: un indizio conduce a Buchanan come sostituto

Juan Cuadrado domani si opererà per risolvere in maniera definitiva il problema al tendine d’Achille, e l’Inter guarda al mercato

L’Inter tiene il fiato sospeso in vista di domani, quando Juan Cuadrado sarà operato. A rivelarlo è Tuttosport, insieme ad un interessante e succoso indizio di mercato che conduce a Buchanan.

OPERAZIONE CUADRADO- La stella polare è quanto fatto con l’Atalanta per Gosens. D’accordo, con la famiglia Percassi i rapporti sono ottimi, però in questo caso l’Inter può sfruttare l’assist di un contratto, quello tra Buchanan e il Bruges, in scadenza nel 2025. A fronte di un’offerta economicamente importante, i belgi potrebbero accettare un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni facilmente realizzabili, l’unica formula al momento contemplata dall’Inter, che deve far fronte ai rubinetti finanziari chiusi da Suning. Questo, ovviamente, al netto di cessioni. Se non ci fosse stato l’infortunio di Cuadrado (che domani mattina verrà operato al tendine d’Achille sinistro dal professor Lempainen a Turku in Finlandia) probabilmente l’Inter sarebbe stata ferma in questa sessione di mercato.

BUCHANAN- Quando si tratta di mercato, anche i piccoli indizi possono essere importanti. E non è sfuggito il fatto che Tajon Buchanan nelle ultime due gare giocate dal Bruges tra Conference League e campionato belga, sia rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Dalla sostituzione con il Mechelen dopo un’ora di gioco (10 dicembre), il canadese ha fatto percorso netto contro il Bodo/Glimt e il Gent (tra l’altro partite entrambe vinte dai belgi, 3-1 la prima, 2-0 la seconda). Questo vuol dire che a Bruges c’è vita pure senza Buchanan, il che rendere un po’ più agevole la missione – non semplice – da parte dell’Inter di ottenere una formula vantaggiosa per rendere possibile l’operazione.

