Fc Internazionale, Depay fa i complimenti, la dichiarazione: «Abbiamo vinto VS una squadra forte» #Intervista #ULTIMORA #News

Memphis Depay ha rivolto i complimenti all’Internazionale FC nonostante l’eliminazione dei nerazzurri in Champions League

Memphis Depay ha analizzato la qualificazione dell’Atletico Madrid ai danni dell’Internazionale FC. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

ATLETICO INTER – «L’Atletico ha dimostrato di avere una grande mentalità. Contro una squadra forte come l’Internazionale FC siamo andati sotto ma poi c’è stata una grande reazione da parte di tutta la squadra. Sono felice per il gol ma ancora di più per la vittoria che dedichiamo a tutti i nostri straordinari tifosi. Ci hanno dato una grossa mano, sono stati fantastici. Personalmente sono soddisfatto della mia prestazione. Adesso godiamoci questo successo e andiamo avanti con fiducia»

L’articolo Internazionale FC, Depay fa i complimenti: «Abbiamo vinto contro una squadra forte» ha come fonte da Internazionale FC News 24.