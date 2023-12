Fc Internazionale, De Vrij e DD Dumfries OUT: ecco le ALTERNATIVE di Mister Inzaghi

Nella grande serata di Napoli, altri due infortuni potrebbero condizionare i prossimi impegni dell’Inter. De Vrij e Dumfries si sono fermati per risentimenti muscolari che, come confermato dagli esami strumentali a cui si sono sottoposti nelle scorse ore, li terranno fuori almeno per un paio di settimane.

Un problema non da poco, ma intanto il tecnico avrà già cominciato a pensare a delle alternative. In primis, contro l’Udinese potrebbe tornare Bastoni, ma anche in quel caso un suo impiego per 90′ rischia di essere una mossa troppo rischiosa. Più probabile che entri a gara in corso per mettere dei minuti nelle gambe in vista di Real Sociedad e Lazio.

Possibile, allora, rivedere la mossa fatta domenica sera, con Acerbi spostato al centro della difesa e Carlos Augusto sul centrosinistra. In alternativa, anche Dimarco potrebbe ricoprire lo stesso ruolo. Si tratta di due opzioni che lo stesso Inzaghi ha ammesso di aver già provato in allenamento.

Altra opzione potrebbe essere lo spostamento di Darmian a sinistra, con l’inserimento di Bisseck nel terzetto difensivo. In questo caso, però, molto dipenderà dalla condizione di Cuadrado. Se il colombiano non sarà ancora in grado di partire titolare e garantire un alto minutaggio, l’italiano dovrà per forza di cose essere di nuovo dirottato sulla fascia destra. Una soluzione estrema, nel caso, potrebbe anche l’allargamento di Barella con Frattesi in mezzo dall’inizio. Ma non è semplice.

Inzaghi avrà tanto da pensare nei prossimi giorni, alla ricerca dell’incastro perfetto che permetta di assorbire le probabili assenze. In attesa che l’infermeria possa portare delle buone notizie nei prossimi giorni.