Fc Internazionale, dall’Inghilterra rilanciano: pronto oltre un miliardo per rilevare il club

Dall’Inghilterra lanciano la notizia: offerta di Zilliacus a Zhang, ecco come stanno le cose per il futuro dell’Inter

Stando a quanto riportato da Manchester Evening News, l’imprenditore finlandese Zilliacus avrebbe presentato formalmente un’offerta al patron dell’Inter Steven Zhang.

Pubblicità

Si parlerebbe di circa 1,2 miliardi di sterline per l’acquisizione della società nerazzurra. Lo stesso Zilliacus è sostenuto dalla sua società di investimento, la quale detiene la maggior parte degli investitori negli Stati Uniti d’America. E Zhang? Per il momento non arrivano riscontri da Milano così come non si hanno notizie circa la veridicità della fonte.

Pubblicità

Pubblicità

The post Inter, dall’Inghilterra rilanciano: pronto oltre un miliardo per rilevare il club appeared first on Juventus News 24.