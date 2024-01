Fc Internazionale, dalla Vecchia Signora Juventina al Verona: gli errore a favore di Mister Inzaghi iniziano a diventare troppi

Inter, dalla Juve al Verona: gli errori a favore di Inzaghi iniziano a diventare troppi. La lunga analisi di Tuttosport

Oggi Tuttosport fa una lunga analisi sugli errori arbitrali a favore dell’Inter di Inzaghi avvenuti nelle ultime partite. L’ultimo è arrivato ieri contro il Verona, con il gol del 2-1 di Frattesi viziato da una gomitata di Bastoni su Duda non ravvisata da arbitro e VAR.

Già il 26 novembre, contro la Juve, aveva destato qualche perplessità il mancato intervento di Guida e VAR sul contrasto tra Darmian e Chiesa da cui era scaturito il pareggio di Lautaro. Col Napoli, poi, sono due gli episodi contestati: il gol di Calhanoglu (Lobotka cinturato da Lautaro ad inizio azione) e un possibile rigore non concesso per intervento di Acerbi su Osimhen. In entrambi i casi sia Massa che il VAR lasciarono proseguire.

Il 23 dicembre il Lecce aveva protestato per il calcio di punizione da cui era scaturito il gol di Bisseck (il fallo di mano di Gonzalez non c’era).

Infine col Genoa, a Marassi, la rete di Arnautovic è arrivata dopo un evidente spinta di Bisseck ai danni di Strootman. Anche qui nessun intervento di Doveri e del VAR.

