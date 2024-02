Pubblicità

I tifosi dal Cile caricano Alexis Sanchez, ecco cosa scrivono all’attaccante dell’Inter sotto il post della società nerazzurra

Tutti pazzi per Alexis Sanchez. Oramai è risaputo, ma per i pochi che non ne fossero ancora a conoscenza: l’attaccante dell’Inter è considerato un vero idolo in patria. Il cileno, ironia del destino, è diventato il protagonista dell’ultimo post social dei nerazzurri (mentre era intento ad allenarsi) e come spesso accade quando c’è di mezzo la punta, una vera e propria invasione di suoi sostenitori si è riversata nei commenti.

«Una foto di uno dei più sottovalutati» commenta un tifoso. «Alexis titolare» ribadisce un altro. «Alexis deve giocare di più» conclude un terzo. E c’è anche chi ironizza sul post: «Non è la sua prospettiva migliore». Tutti messaggi, naturalmente scritti in spagnolo.

