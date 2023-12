Fc Internazionale, Cosmi: «L’eliminazione non è un dramma, ma sarà d’aiuto per altri obiettivi»

Inter, Cosmi: «L’eliminazione non è un dramma, ma sarà d’aiuto per altri obiettivi» Le parole del tecnico

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, Serse Cosmi, ha commentato l’eliminazione dell‘Inter dalla Coppa Italia:

ELIMINAZIONE- «Qualcosa è mancato anche all’Inter, bisogna riconoscerlo. Penso che non ci sarà nessun contraccolpo: è un passaggio a vuoto. Non rientra nel dramma un’eliminazione in Coppa Italia, sicuramente dolorosa perché davanti al proprio pubblico ma gli obiettivi dell’Inter sono altri due. In Champions League è andata avanti, qualificandosi agli ottavi di finale. E in Serie A sta dominando, o comunque dimostrando di essere la squadra migliore. Anzi, magari questa sconfitta farà capire di dover vivere psicologicamente in maniera più intensa certe partite di campionato contro squadre più piccole. In campionato serve anche questo»

ATTACCO NERAZZURRO- «Nella testa di Simone Inzaghi giustamente esiste una coppia, cioè Lautaro Martinez con Marcus Thuram, che si fa preferire alle altre per tanti motivi. Non per ultimo il fatto che finalizzano e giocano in modo complementare. Il turnover parziale spesso viene fatto per far sì che la coppia che sta fuori non si senta in assoluto riserva di entrambi. Giocare insieme a uno dei due titolari dà alla riserva una forza maggiore, anche a livello di consapevolezza. Poi in certe partite servono caratteristiche specifiche, dell’uno piuttosto che dell’altro. “Smezzare” le coppie ci può stare. Succede solo in alcune partite. In genere contro determinati avversari. Difficilmente in quelle importanti di Champions League ad esempio… Io la leggo in questo modo. La vedo così. Poi i motivi di questa scelta li sa solo Inzaghi, ovvio».

L’articolo Inter, Cosmi: «L’eliminazione non è un dramma, ma sarà d’aiuto per altri obiettivi» proviene da Inter News 24.