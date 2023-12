Fc Internazionale contro Mazzarri: tutti i precedenti dopo l’esonero di 9 anni fa

Poco più di nove anni fa, il 14 novembre 2014, l’Inter infliggeva a Walter Mazzarri il primo esonero della sua carriera. Il quinto posto della prima stagione non fu affatto un brutto risultato, visto lo scarso materiale tecnico a disposizione, ma il feeling fra il tecnico toscano e l’ambiente nerazzurro non scattò mai. E così, dopo un brutto inizio nella seconda stagione a Milano, Erick Thohir scelse di riportare Roberto Mancini alla Pinetina.

Da allora in poi, quelle fra Inter e Mazzarri sono sempre state partite sentite, soprattutto da parte dell’allenatore che non ha mai accettato quell’esonero. Dopo l’anno e mezzo sabbatico e la stagione in Premier League (Watford, 2016-17), Mazzarri tornò ad allenare in Italia il 4 gennaio 2018, approdando al Torino in sostituzione di Sinisa Mihajlovic, fino al 4 febbraio 2020, quando fu annunciata la risoluzione del contratto. Poi, il 15 settembre 2021, ecco il passaggio al Cagliari dopo l’esonero di Leonardo Semplici: Mazzarri non fece neppure in tempo a finire la stagione, venendo a sua volta sostituito il 2 maggio 2022. Domani al Maradona la nuova puntata della serie.

Ecco tutti i precedenti fra Inter e Mazzarri, dopo l’esonero di nove anni fa: