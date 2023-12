Fc Internazionale, contatti con l’Arabia: ma non per la cessione del club

L’Inter guarda al mercato arabo: nuovi contatti per cercare degli sponsor sauditi

L’Inter pensa a nuovi sponsor in Arabia Saudita, come riporta Tuttosport:

«L’Inter potrebbe avere presto nuovi sponsor sauditi. Sarebbero soprattutto di natura commerciale le negoziazioni in corso tra il club nerazzurro e il governo di Riad. I contatti avrebbero questo obiettivo, mentre in questa fase non ci sarebbe più un interesse del fondo sovrano saudita ad acquistare l’Inter, una trattativa che aveva fatto passi avanti significativi a settembre del 2021 prima che Pif si indirizzasse con successo verso il Newcastle. Ma l’Arabia Saudita continua a guardare verso il club nerazzurro, adesso in veste di partner commerciale. Le indiscrezioni su discussioni in corso tra la dirigenza nerazzurra e l’Arabia Saudita dimostrano che potrebbe esserci una nuova tappa di questo percorso in comune tra Inter e Roma. Per evoluzioni più importanti, legate al cambio di proprietà, invece, l’indirizzo non dovrebbe essere a Riad. E non è escluso che, al netto di un rifinanziamento del debito con Oaktree, la svolta potrebbe arrivare non prima della fine di questa stagione quando scadrà il termine del rimborso del prestito del fondo californiano a Suning»

