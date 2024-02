Fc Internazionale con il lutto al braccio per Brehme con l’Atletico: il cordoglio del club

Come annunciato ufficialmente dall’Inter negli ultimi minuti, questa sera la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con il lutto al braccio. Contro l’Atletico Madrid, infatti, la formazione nerazzurra ricorderà un grande campione come Andreas Brehme, scomparso questa mattina in seguito ad un presunto arresto cardiaco.

Il club ha rivolto il suo cordoglio alla famiglia ricordando tutti i successi ottenuti da Brehme con la maglia dell’Inter: “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio”.

