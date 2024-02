Fc Internazionale Cholismo, Pruzzo: «Quei due Inter veramente fuori giri. C’è una cosa che non capisco degli spagnoli» #Intervista

Pubblicità

Alberto Pruzzo ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atletico Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions

Sulle frequenze di Radio Radio, Alberto Pruzzo si sintonizza sulla vittoria conquistata dall’Inter contro l’Atletico Madrid, all’andata degli ottavi di finale di Champions League.

PARTITA – «Il primo tempo è stato molto deludente, c’erano pochi sbocchi sulle fasce e loro chiudevano bene la porta. Calhanoglu e Mkhitaryan veramente fuori giri. L’Atletico davanti non aveva praticamente nessuno, due buoni giocatori che non hanno l’attitudine al gol.

Nella ripresa si è ricordata di giocare un calcio veloce e propositivo. Menomale che c’è Arnautovic, che riempie l’area di rigore e ha fatto gol. Forse resta un po’ di rammarico per l’1-0, anche se non capisco come questo Atletico possa fare un paio di gol»

