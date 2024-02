Fc Internazionale-Cholismo Madrid, i voti di Morata: i quotidiani lo pungono, quel voto…

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid non è stata la miglior partita per Alvaro Morata, ecco le pagelle dei quotidiani, spunta quel voto per lo spagnolo

Qualcuno ha visto Alvaro Morata? Al rientro dall’infortunio l’attaccante non è riuscito ad incidere nel match Inter-Atletico Madrid. Una prova deludente quella da lui confezionata a San Siro, figlia naturalmente degli strascichi della noia muscolare accusata in settimana e dell’ottimo lavoro svolto dalla difesa nerazzurra. Ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi usciti stamane per lui.

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6

