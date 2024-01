Fc Internazionale, che miglioramento! Le classifiche a confronto non mentono

L’Inter ha fatto un salto di qualità in termini di classifica, guardando a quella della passata stagione e all’attuale: i dettagli

Confrontando le classifiche alla fine del girone d’andata, l’Inter guida con undici punti in più rispetto alla scorsa stagione, mentre la Juve mostra un saldo positivo di +8.

Il Napoli, primo un anno fa con 50 punti, è ora nono con 22 punti in meno. Il Milan ha un punto in più, mentre Fiorentina e Bologna registrano un saldo positivo. In coda, l’Empoli presenta un meno dodici, avendo conquistato la metà dei punti rispetto all’anno precedente. Anche l’Udinese ha un confronto negativo, passando da ventotto a 17 punti quest’anno. Ecco il resoconto squadra per squadra al termine del girone d’andata.

Inter 48 punti (+11 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 19 giornate)

*Juventus 46 (+8)

Milan 39 (+1)

Fiorentina 33 (+10)

Bologna 31 (+8)

Atalanta 30 (-5)

Lazio 30 (-7)

Roma 29 (-8)

Napoli 28 (-22)

Torino 27 (+1)

Monza 25 (+3)

Genoa 21 (in Serie B)

Lecce 21 (+1)

Sassuolo 19 (+2)

Frosinone 19 (in Serie B)

Udinese 17 (-11)

Cagliari 15 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (+2)

Empoli 13 (-12)

Salernitana 12 (-6)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione

