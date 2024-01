Fc Internazionale, che dominio in Supercoppa: le statistiche VS la Lazio

Anche le statistiche confermano il dominio avuto dall’Inter nella semifinale di Supercoppa vinta contro la Lazio

Il risultato dice già tanto ma pure le statistiche lo confermano: l’Inter ha dominato nella partita vinta contro la Lazio.

I nerazzurri hanno effettuato 21 tiri totali, 5 quelli biancocelesti. Tra questi, sei erano in quelli porta per la squadra di Inzaghi: addirittura zero per Immobile e compagni. Anche il possesso palla è a favore dell’Inter: 60% contro il 40%. Altro dato: 5 calci d’angolo per i nerazzurri, 0 per la Lazio.

