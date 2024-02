Fc Internazionale, che capolavoro! Questo undici è costato solo 25 milioni di euro

Pubblicità

Inter, che capolavoro! Questo undici è costato appena 25 milioni di euro. Le operazioni masterclass di Ausilio e Marotta

Il calciomercato Inter delle ultime stagioni ha regalato a Simone Inzaghi giocatori di livello assoluto, spesso arrivati a parametro zero o quasi. Tuttosport analizza oggi un possibile 11 titolare di tutto rispetto per la prossima stagione che è costato ai nerazzurri soltanto 25 milioni.

Pubblicità

In porta c’è Sommer, in difesa Bisseck, Acerbi e de Vrij. Sugli esterni Darmian e Dimarco, a centrocampo Zielinski, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti Thuram e Taremi.

Pubblicità

L’articolo Inter, che capolavoro! Questo undici è costato solo 25 milioni proviene da Inter News 24.