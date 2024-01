Fc Internazionale, cessione in vista: trovato l’accordo, lascia Ac Milano

Calciomercato, l’Inter ha trovato l’accordo per il giocatore, ormai è tutto deciso: svelati tutti i dettagli della cessione e di quando lascerà Milano

Il mese di gennaio è sicuramente ricco di cose da fare: l’inizio del nuovo anno, gli obiettivi da raggiungere che si fanno sempre più concreti e poi c’è anche la finestra invernale di mercato che a volte può essere molto utile sia in entrata che in uscita. L’Inter per esempio quest’anno si ritrova prima in classifica in campionato, con l’obiettivo seconda stella e qualificata agli ottavi di Champions League pronta a ripercorrere le orme dello scorso anno, magari con un finale diverso.

Gli obiettivi dentro al campo vanno di pari passo a quelli esterni e questo è il mese perfetto per far fruttare il lavoro di Marotta. L’organico dell’Inter non ha bisogno di chissà quali operazioni in entrata però in uscita forse ci sarebbe da liberare un po’ di spazio anche per alleggerire le casse nerazzurre. Da un po’ si parla del centrocampista classe 2003 Lucien Agoumé, la dirigenza nerazzurra era alla ricerca di una nuova squadra dove far crescere momentaneamente il ragazzo ma non era riuscita a chiudere la trattativa con nessuna.

Inter, Agoumè saluta Milano e vola a Siviglia: i dettagli

Secondo quando riportato dal giornalista Fabrizio Romano, la nuova destinazione del giovanissimo sarà il campionato spagnolo, precisamente il Siviglia.

Il francese classe 2002 sembrava inizialmente destinato a tornare in patria, al Marsiglia di Gattuso, ma il centrocampista non era proprio convinto e i suoi dubbi hanno fatto saltare la trattativa, dove si sono fatti spazio gli andalusi. L’accordo tra i due club sembra essere confermato a tutti gli effetti, il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo da parte degli spagnoli. L’Inter però per salvaguardarsi si è garantita di poter avere una recompra, per quanto riguarda le cifre ancora non ci sono ufficialità.

Solo ieri il presidente del Siviglia, José Maria del Nido Carrasco, aveva parlato della trattativa ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida fra i biancorossi andalusi e i biancorossi baschi dell’Athletic Club: “Per quanto riguarda il mercato, ho già detto che siamo in trattativa con l’Inter per Lucien Agoumé e ad oggi questa trattativa è ancora aperta. Un po’ più avanzata, ma ancora non chiusa”. E invece proprio oggi il classe 2002 è atteso a Siviglia prima della fine della giornata.

