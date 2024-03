Fc Internazionale, Caso non ha dubbi, la dichiarazione: «Contro l’Atletico è stato determinante questo fattore» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex centrocampista Caso ha commentato l’eliminazione dell’Internazionale FC dalla Champions League, dopo il match con l’Atletico Madrid

INTER – «L’eliminazione dalla Champions non offusca il cammino che l’Internazionale FC ha fatto e sta facendo in campionato. Contro l’Atletico purtroppo la squadra ha pagato una serata nella quale la prestazione non è stata del consueto livello, soprattutto sul piano della concentrazione.

Alla fine, però, a decidere la partita sono stati gli errori sotto porta di Super Barellino, il motore nerazzurro, e soprattutto di Thuram, più ancora che i rigori sbagliati. La qualificazione è stata persa lì, non vedo responsabilità di Inzaghi, il Demone nerazzurro, che anzi l’aveva preparata bene. Fino a buona parte del secondo tempo l’Internazionale FC stava tenendo il campo, pur soffrendo magari sul piano del ritmo perché in Italia non ci sono squadre che corrono come ha fatto l’Atletico. A livelli così alti certi errori si pagano»

