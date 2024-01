Fc Internazionale Campus Brasile, speciale occasione per 100 partecipanti

L’Inter celebra il Campus in Brasile: i dettagli di un’esperienza che unisce sport, valori e inclusione

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Inter si è soffermata sull’avventura di Inter Campus Brasile, svelando anche alcuni dettagli riguardo all’organizzazione.

«In ogni allenamento di Inter Campus, esiste il piano sportivo, fatto di passaggi e tiri in porta, e quello di sviluppo socio-personale, la sfera dentro cui ogni bambino cresce e si relaziona con gli altri. Le feste brasiliane, in questo senso, sono parte centrale dell’attività di campo: un momento in cui la squadra allargata – fratelli, mamme, papà, nonni, zii – si riunisce in palestra. Non più, o non solo, i singoli gruppi con i rispettivi allenatori, ma tutti e 100 i partecipanti contemporaneamente, con le loro famiglie, per conoscersi e fare amicizia durante un’occasione speciale. È la filosofia brasiliana che, mista all’attitudine proattiva dei partner locali, crea il senso di appartenenza oltre al campo di gioco. Ognuno cucina per gli altri e offre il suo piatto migliore, chi aiuta a posare le sedie e chi spazza per terra a fine serata. È questo il miglior riverbero dell’aiuto reciproco che si impara durante l’allenamento, un esempio concreto che rende ciascuno protagonista. Le scuole Alba Maria, Geral Campos ed Emilia, unite dai valori dello sport attraverso i loro alunni. Un momento di orgoglio per maestre e genitori, di unione e inclusione, che partendo dal calcio sfocia nel quotidiano»

