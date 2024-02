Fc Internazionale, Buchanan verso l’esordio? Il piano di Mister Inzaghi con tanto di data

Quando farò il proprio esordio Tajon Buchanan? Se lo chiedono i tifosi dell’Inter, ecco il piano di Simone Inzaghi

Continua a tenere banco la questione “esordio” di Tajon Buchanan. L’ultimo acquisto del calciomercato dell’Inter arrivato a gennaio per sostituire l’infortunato Cuadrado. Come riportato quest’oggi da Pasquale Guarro su calciomercato.com, il canadese è un giocatore “di spunto” e per questo deve ancora imparare tanto dal punto di vista difensivo.

Non è di certo una novità l’importanza ricoperta dagli esterni nello scacchiere di Simone Inzaghi in ambo le fasi del gioco: quella di spinta e quella di copertura. Proprio per questo il talento sta completando il proprio apprendistato con la compagine nerazzurra verso la perfezione di ogni dettaglio. Soprattutto, in previsione del prossimo giugno: quando le partite inizieranno ad essere tante e, naturalmente, decisive.

L’articolo Inter, Buchanan verso l’esordio? Il piano di Inzaghi con tanto di data proviene da Inter News 24.