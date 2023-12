Fc Internazionale, Bonanni: «Arrivare secondi nel girone è una sconfitta»

Inter, Bonanni: «Arrivare secondi nel girone è una sconfitta» Le parole dell’opinionista sui nerazzurri

Intervistato da TMW Radio, Massimo Bonanni, ha parlato cosi della sfida di ieri sera tra Inter e Real Sociedad:

PARTITA CON LA SOCIEDAD- «Non essere arrivati primi in questo girone è più una sconfitta. L’Inter di ieri era più forte di questa Real Sociedad. Non so cosa sia mancato. Il secondo posto non è causa del pari di ieri ma della partita precedente. L’Inter, nonostante tutto, aveva la possibilità di vincere ieri, poi in campo incontri delle difficoltà. Quando hai 2-3 occasioni le devi sfruttare in partite del genere. E’ stata una partita bloccata nella prima parte, poi ha avuto delle occasioni grazie agli strappi di Thuram. Quando trovi squadre così organizzate si fa fatica comunque. L’Inter, indipendentemente da tutto, aveva le carte per poterla vincere. Ma si sa, non è mai facile vincere. Ora però si è complicata la vita, con un sorteggio che sarà più duro»

LAUTARO INDISPENSABILE- «Sono indispensabili sia Lautaro che Thuram, chi per un motivo, chi per un altro. Sono troppo importanti per questa Inter. Gli serve un attaccante, se gli prende un raffreddore a uno dei due l’Inter non sembra più ficcante. Forse serve qualcuno di diverso da Sanchez e Anautovic»

L’articolo Inter, Bonanni: «Arrivare secondi nel girone è una sconfitta» proviene da Inter News 24.