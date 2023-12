Fc Internazionale Bologna, Thiago Motta pensa al turnover? Le probabili scelte di formazione

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, pensa alla miglior formazione da schierare stasera in Coppa Italia contro l’Inter

Anche Thiago Motta pensa al turnover per Inter Bologna di stasera in Coppa Italia. Stando alle probabili formazioni di Tuttosport, il tecnico rossoblù potrebbe far riposare alcuni suoi titolarissimi.

In particolare, potrebbe partire dalla panchina Zirkzee (che già ha fatto male ai nerazzurri in campionato): al suo posto pronto Sidney Van Hooijdonk al centro dell’attacco, mentre come ala destra agirà Ndoye. Saranno 1500 i tifosi rossoblù al seguito della squadra, pronti a sostenerli anche a San Siro.

