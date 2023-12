Fc Internazionale-Bologna, le undici UFFICIALI: turnover a metà per Mister Inzaghi

L’Inter debutta in Coppa Italia e lo fa, per il secondo anno consecutivo, da detentrice del titolo. L’avversario degli ottavi di finale è il Bologna: gara secca a San Siro, chi vince affronta la Fiorentina ai quarti.

Inzaghi sceglie Audero in porta, conferma la difesa vista contro la Lazio e anche Darmian da quinto a destra, mentre sulla corsia opposta agirà Carlos Augusto al posto di Dimarco. Fuori tutti e tre i titolari di centrocampo: chance per Frattesi, Asllani e Klaassen. In attacco, Lautaro affianca l’ex della serata Arnautovic.

Motta sceglie Corazza a destra e non De Silvestri, mentre in avanti opta per la sorpresa Urbanski. Davanti, non ci sarà Zirkzee bensì Van Hooijdonk. Il ruolo da trequartista nel 4-2-3-1 sarà occupato dall’ex nerazzurro Fabbian.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bologna:

20 Dicembre 2023 – 21:00 Giuseppe Meazza-San Siro, Milano Inter

3-5-2 Formazione 77 – Audero 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 36 – Darmian 16 – Frattesi 21 – Asllani 14 Klaassen 30 – Carlos Augusto 8 – Arnautovic 10 – Lautaro Martinez Simone Inzaghi Pubblicità Panchina 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 9 Thuram, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Agoume, 44 Stabile Ballottaggi Nessuno Squalificati Cuadrado indisponibili De Vrij, Dumfries, Cuadrado, Sanchez diffidati Nessuno Bologna

4-2-3-1 Formazione 34 – Ravaglia 16 – Corazza 31 – Beukema 26 – Lucumi 22 – Lykogiannis 20 – Aebischer 6 – Moro 56 – Saelemaekers 80 – Fabbian 82 – Urbanski 77 – Van Hooijdonk Thiago Motta Panchina 28 Skorupski, 23 Bagnolini, 3 Posch, 15 Kristansen, 17 El Azzouzi, 14 Bonifazi, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 19 Ferguson, 8 Freuler, 9 Zirkzee Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Orsolini, Soumaoro, Karlsson diffidati Nessuno Arbitro: La Penna Assistenti: Cecconi-Zingarelli Quarto Uomo: Giua Var: Serra

AVAR: Mazzoleni