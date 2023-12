Fc Internazionale Bologna, Lautaro non riposa: le probabili undici di oggi in Coppa Italia

Stasera andrà in scena Inter Bologna e Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso: nelle probabili formazioni c’è anche Lautaro

Secondo la Gazzetta dello Sport, per Inter Bologna di stasera Simone Inzaghi non rinuncerà a Lautaro Martinez dall’inizio. Il tecnico nerazzurro teme la squadra di Thiago Motta e non vuole lasciare nulla al caso. Ci saranno sì dei cambi rispetto alla formazione schierata con la Lazio, ma sarà un turnover limitato e ragionato. Queste le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport.

In porta tocca ad Audero. Centrocampo totalmente inedito composto da Frattesi, Asllani e Klaassen (quest’ultimo in vantaggio su Sensi). Sulla sinistra ci sarà Carlos Augusto. Occasione per Arnautovic in attacco, ma il tecnico non rinuncia a Lautaro: saranno loro due a partire dall’inizio, con Thuram in panchina.

L’articolo Inter Bologna, Lautaro non riposa: le probabili formazioni di oggi in Coppa Italia proviene da Inter News 24.