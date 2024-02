Fc Internazionale, Big Markus Thuram pantera VS la Roma: il NEWS del gol diventa virale

Pubblicità

Marcus Thuram protagonista contro la Roma, ecco il video del super gol contro la Roma del francese ieri sera

Al posto giusto al momento giusto. Marcus Thuram si è reso protagonista nella vittoria di ieri sera dell’Inter in casa della Roma con il gol del momentaneo pareggio dei nerazzurri. Questo pomeriggio il club ha postato una clip della zampata vincente della pantera francese, diventata virale in pochi minuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Pubblicità

INTER THURAM – «Tikus always turns up at the right time. (Tikus arriva sempre al momento giusto, ndr)»

