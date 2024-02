Fc Internazionale, Big Markus Thuram ma quanto sei forte? Spunta un super NEWS dall’allenamento

Pubblicità

Ma quanto è forte Marcus Thuram? Se lo chiedono i tifosi dell’Inter dopo il video dell’allenamento del francese, la clip è diventata virale

Continuano i festeggiamenti per San Valentino in casa Inter. Nella giornata degli innamorati sul proprio profilo Instagram il club nerazzurro, ha postato un video di Thuram e la sua compagna più fedele in campo: la palla da calcio. La clip in allenamento è diventata presto virale come testimonia il numero di like e commenti sotto il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

INTER – «Trovate qualcuno che vi ami così».

L’articolo Inter, Thuram ma quanto sei forte? Spunta un super VIDEO dall’allenamento proviene da Inter News 24.