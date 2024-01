Fc Internazionale, Biasin: «Regna la recriminazione con i trofei, è una roba da matti» #Intervista

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato ancora una volta il successo dell’Inter in Supercoppa Italiana ai danni del Napoli

Fabrizio Biasin è tornato a parlare della vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.

LE PAROLE – «La seconda riguarda l’Inter, per la terza volta consecutiva Supercampione d’Italia. “Son coppette”, dice qualcuno, anche tra gli stessi tifosi nerazzurri. Può darsi, ma qui si ragiona sempre come se i trionfi, le competizioni e le possibilità di godere fossero decine e decine. Non è così. La squadra di Inzaghi riapre la bacheca anche in questa stagione e in attesa di capire “quel che sarà” è doveroso dire le cose come stanno: l’Inter gioca un gran bel calcio, altro che balle. I 44 tiri eseguiti tra semifinale e finale a fronte dell’unico subìto in porta (bella parata di Sommer su gran tiro di Kvara) dovrebbero valere gli applausi di tutti e, invece, trionfa la polemica. Rob de mat, dicono a Milano»

L’articolo Inter, Biasin: «Regna la polemica con i trofei, è una roba da matti» proviene da Inter News 24.