Fc Internazionale, Bava: «Indebitamento peggiore di quello della Vecchia Signora Juventina» #Intervista

Fabrizio Bava, professore dell’Università di Torino, ha parlato della situazione debitoria dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni a calciomercato.com:

«Se andiamo a vedere, non è che abbiano fatto grandi spese sul mercato, anche perché non se lo possono permettere. Hanno una situazione di indebitamento finanziario peggiore di quella della Juventus. Come numeri siamo lì, ma hanno meno ricavi, nonostante l’anno scorso sia stato clamorosamente favorevole. Una situazione economica, in termini di costi per gli ingaggi-ammortamenti/ricavi che è l’unica migliore proprio in virtù dell’ultima Champions League. Il vero nodo lo vedremo in primavera, il problema è il debito non dell’Inter ma della controllante»

