Fc Internazionale, Bastoni ancora a parte: le ultime sulla sua condizione

Niente da fare per Alessandro Bastoni, il difensore non ha recuperato dal problema al polpaccio e dunque non partirà per Napoli con la squadra.

Simone Inzaghi non potrà contare sul classe ’99 in vista della trasferta in terra campana. Per il centrale dell’Inter ancora lavoro personalizzato e a questo punto tenterà il recupero per la gara contro l’Udinese. Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Inter, Bastoni ancora a parte: le ultime sulla sua condizione proviene da Inter News 24.