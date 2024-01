Fc Internazionale, Barzaghi: «Nuovo attaccante? Mister Inzaghi e la dirigenza stanno cambiando idea» #Intervista

Sul proprio canale Youtube, il giornalista Marco Barzaghi ha aggiornato sul calciomercato dell’Inetr e su un possibile colpo in attacco

L’Inter potrebbe fare dietrofront e rivedere la propria decisione di non operare nuove operazioni di mercato. Ecco quanto riferito da Marco Barzaghi:

INTER – «Attacco? Sembra che qualcosina stia cambiando, anche per le ultime prestazioni molto opache di Arnautovic e Sanchez. Sembra che Inzaghi e la dirigenza stiano un po’ cambiando la loro posizione. Se ci fosse un’occasione in prestito o una cifra di investire, magari in caso di vittoria della Supercoppa? In ogni caso, da quello che ci hanno detto, serve assolutamente l’uscita di Sanchez per fare operazioni in avanti e sembra che lui non voglia andare in Arabia Saudita»

