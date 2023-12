Fc Internazionale, avanti tutta per Taremi: l’attaccante idea per l’estate

Taremi resta nel mirino dell’Inter per la prossima estate: come stanno le cose per l’attaccante

Taremi è un obiettivo dell‘Inter per la prossima estate, come sottolinea Ceccarini nel suo editoriale per Tmw:

«L’obiettivo dell’Inter è anche quello di provare a bloccare ora i giocatori in scadenza a fine stagione. E allora ecco che continua il pressing su Djalò. Il portoghese non rinnoverà con il Lille e la dirigenza nerazzurra è pronta allo scatto decisivo per metterlo sotto contratto da luglio in poi. L’Inter ha già il si del difensore. E la stessa strategia vale per Taremi. Il centravanti iraniano lascerà il Porto. I contatti con i suoi agenti vanno avanti da tempo. L’idea di trasferirsi nel campionato italiano piace a Taremi e questo è senza dubbio un vantaggio per Marotta e Ausilio, che stanno preparando la giusta offerta economica per assicurarselo in vista della prossima stagione».

