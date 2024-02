Fc Internazionale Atletico, tifosi Juve anti sportivi: ecco cosa hanno fatto

Pubblicità

I tifosi della Juve hanno adottato un comportamento anti sportivo in vista del match di Champions dell’Inter con l’Atletico

Nella serata di ieri, l’Atletico Madrid è giunto a Milano dopo l’allenamento in Spagna, pronto per affrontare oggi l’Inter di Inzaghi.

Il club ha condiviso su Instagram una foto di Morata in divisa ufficiale, sottolineando il suo ritorno dopo un infortunio in vista della sfida contro i nerazzurri. Questa notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi della Juve, molti dei quali hanno incoraggiato il loro ex attaccante con commenti positivi: «Fai ciò che devi fare e anche di più», «Regalaci un sogno», «Facci sognare» sono solo alcune delle frasi scritte sui social.

