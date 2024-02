Fc Internazionale Atletico, speciale record per Sommer’s Magic! Non succedeva da…

Pubblicità

L’Inter, vittoriosa negli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid, ha visto il portiere Yann Sommer raggiungere un record

Si sta trasformando in un’abitudine piacevole: l’Inter trionfa in Champions con l’Atletico senza permettere agli avversari di ottenere nulla.

Ieri Sommer non è stato chiamato a effettuare nessuna parata poiché l’Inter non ha subito alcun tiro in porta. In una partita di Champions, una tale situazione non si verificava per i nerazzurri dal 22 novembre 2006, quando affrontarono lo Sporting Lisbona (1-0 con gol di Crespo).

