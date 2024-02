Fc Internazionale Atletico, sorpresa sul peggiore in campo: «Mai visto così in difficoltà» #Intervista

Pubblicità

Le pagelle della Gazzetta vedono una sorpresa clamorosa sul peggiore in campo dell’Inter durante il match con l’Atletico Madrid

Grande sorpresa sulle pagine della Gazzetta dello Sport, all’indomani della vittoria dell’Inter con l’Atletico Madrid: il peggiore in campo è Mkhitaryan, con 5 in pagella.

Pubblicità

Pubblicità

MKHITARYAN – Allora è umano, c’è la prova. Così in difficoltà, l’armeno, forse non s’era mai visto. Alterna poche cose buone a tanti errori in appoggio ai compagni.

Pubblicità

L’articolo Inter Atletico, sorpresa sul peggiore in campo: «Mai visto così in difficoltà» proviene da Inter News 24.