Fc Internazionale Atletico, Mister Inzaghi mischia le carte: provati titolari loro due. La formazione…

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prepara la miglior formazione da schierare questa sera in Champions con l’Atletico

La formazione dell’Inter per disinnescare l’Atletico Madrid è nella testa di Inzaghi già da diversi giorni.

Anche se ieri il tecnico ha effettuato alcune variazioni provando Frattesi e Carlos Augusto tra i titolari, sembra che si stia dirigendo verso il ritorno della formazione che ha segnato il recente exploit in campionato contro la Salernitana. Inzaghi è consapevole dell’importanza di un undici consolidato e efficace per affrontare un avversario così temibile come l’Atletico Madrid del suo stimato amico e collega Simeone.

L’articolo Inter Atletico, Inzaghi mischia le carte: provati titolari loro due. La formazione… proviene da Inter News 24.