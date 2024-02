Fc Internazionale Atletico Madrid, un solo precedente. Ecco come andò

Pubblicità

Inter e Atletico Madrid, avversarie negli ottavi di finale di Champions League, si sono incontrate una sola volta in passato

Inter e Atletico Madrid hanno incrociato i loro destini ufficiali solo una volta, nel 2010.

Pubblicità

Pubblicità

L’esito fu terribile per i nerazzurri. La Supercoppa Europea di quell’anno, svoltasi il 27 agosto allo stadio Louis II di Montecarlo, vide gli spagnoli prevalere con un netto 2-0, grazie ai gol di Reyes e Aguero. Fu una serata amara per l’Inter, con De Gea che parò persino un rigore a Milito. Quel confronto, ancora vivo nella memoria dei tifosi, non ha lasciato bei ricordi per i colori nerazzurri.

Pubblicità

L’articolo Inter Atletico Madrid, un solo precedente. Ecco come andò proviene da Inter News 24.