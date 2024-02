Fc Internazionale-Atletico Madrid, Simeone ha un dubbio: lo terrà nascosto a Mister Inzaghi fino all’ultimo 

Pubblicità

Simeone non scopre le sue carte, il tecnico ha ammesso di avere un dubbio ma non lo svelerà prima di Inter-Atletico Madrid

Nella giornata di ieri Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa prima di Inter-Atletico Madrid. Alla domanda sulla crescita e su dove schiererà in campo Marcos Llorente lui ha risposto così. Non rivela la sua scelta ma conferma la volontà di pensarci sopra.

LLORENTE – «È vero che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti, magari più vicino a Correa. Ma non è un attaccante puro, dovremo pensare tanto stasera e domani vedremo cosa decidere».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SIMEONE PRE INTER-ATLETICO MADRID

