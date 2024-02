Fc Internazionale Atletico Madrid, Ravanelli: «Sono curioso di vedere questa cosa» #Intervista

Pubblicità

In vista del match di Champions League del 20 febbraio tra Inter e Atletico Madrid, Fabrizio Ravanelli ha espresso una curiosità

Ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Ravanelli si sintonizza sul prossimo match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid.

CHAMPIONS – «Sono curioso di vedere l’Inter come giocherà in Champions League contro l’Atlético Madrid. Voglio vedere se avrà la spavalderia di far uscire i braccetti e di rimanere alta a cinquanta metri o se giocherà in maniera diversa. Abbiamo sempre detto che l’Inter ama farsi pressare: vediamo cosa succederà. Le parole di Massimiliano Allegri su Dusan Vlahovic? Tanti ragazzi della Juventus una partita come quella di domenica non l’avevano giocata: io al primo anno a Torino partite contro l’Inter e il Milan le avevo giocate in maniera diversa da come avevo fatto al secondo e terzo anno».

