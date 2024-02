Fc Internazionale Atletico Madrid, Mister Inzaghi ha un grosso vantaggio: ecco quale

Pubblicità

La sfida tra Inter e Atletico Madrid è sempre più vicina e il Corriere della Sera fa un’analisi dell’andata degli ottavi di finale

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, sta preparando la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’allenatore piacentino conosce molto bene Diego Simeone ma, secondo il Corriere della Sera, deve capire quale “maschera” indosseranno gli spagnoli nella sfida di domani sera. L’analisi del quotidiano.

Pubblicità

Pubblicità

L’ANALISI – «L’Atletico non è più la squadra d’acciaio che crea poco e se lo fa bastare, giocando addosso all’avversario nei bassifondi della propria metà campo. La versione attuale dei colchoneros è quella di un gruppo che sa variare i registri, pressare alto, colpire tra le linee, sviluppare il gioco sulle fasce, insomma è in grado giocare più partite dentro alla stessa serata. Un po’ come l’Inter, in un gioco di specchi tra due ex compagni che si stimano. E si temono molto. L’Atletico è in forma, ieri ha ritrovato pure Morata in allenamento, ha testa, gambe e varietà di soluzioni per arrivare a Milano e giocarsela alla pari con l’Inter, se non in leggero vantaggio nel doppio confronto, considerato il ritorno in casa. L’Atletico è al quarto posto a 11 punti dai blancos e nella Liga ha indicatori tutti più bassi dell’Inter in serie A (meno gol, meno tiri, meno possesso, meno precisione nei passaggi, meno intercetti, 20 gialli in più), ma in Champions ha fatto 17 gol, meno solo del Manchester City, vincendo il girone di Lazio, Feyenoord e Celtic. Amici così, vanno rispettati e salutati. Ma lasciati fuori dalla porta».

Pubblicità

L’articolo Inter Atletico Madrid, Inzaghi ha un grosso vantaggio: ecco quale proviene da Inter News 24.