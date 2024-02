Fc Internazionale-Atletico Madrid, Milito si sbilancia: lui la pronostica così

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid si avvicina, l’ex nerazzurro ha svelato cosa ne pensa del big match di Champions e dove si deciderà la gara

Inter-Atletico Madrid sta per andare in scena. In previsione dell’incontro di Champions League Diego Milito ha parlato così a La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ne pensa e dove si deciderà il match ai fini del risultato.

Pubblicità

Pubblicità

INTER-ATLETICO MADRID – «La vedo molto molto dura, sarà un match tostissimo. L’Inter può considerarsi un filo superiore per come arriva: è una delle migliori squadre d’Europa, con una precisa organizzazione e individualità altissime, ma di fronte stavolta si trova un allenatore furbo e preparatissimo. Simeone nelle difficoltà riesce sempre a dare qualcosa in più e a tirare fuori il meglio dai suoi. In più ha giocatori di esperienza come Griezmann e De Paul. Vedremo chi prenderà il controllo del centrocampo perché è lì che si decide».

Pubblicità

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI DIEGO MILITO

L’articolo Inter-Atletico Madrid, Milito si sbilancia: lui la pronostica così proviene da Inter News 24.