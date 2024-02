Fc Internazionale Atletico Madrid, Inter con ottimismo ma con una sola accortezza: il punto

Pubblicità

Inter Atletico Madrid, nerazzurri con ottimismo ma con una sola accortezza: il punto di Libero in vista del match di martedì

L’Inter arriva alla sfida d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro l’Atletico Madrid come forse meglio non poteva. 4 a 0 sulla Salernitana, allungo in campionato e straordinario momento di forma fisica e mentale. La squadra di Simeone ha però risposto con un 5 a 0 rifilato al Las Palmas in Liga è rappresenta un’avversaria più che ostica. A fare il punto in vista della gara di martedì sera è Libero.

Sul giornale si legge: «L’Inter ha la più alta media punti e la migliore differenza reti d’Europa, considerando i cinque top campionati. Produce 2,625 punti a partita e vanta un +47 tra gol segnati e subiti, numero mai visto in Serie A in tempi moderni: per trovare di meglio bisogna infatti risalire alla Fiorentina del 58/59 (+52). In età contemporanea non esiste squadra italiana che abbia dominate così in lungo e così in largo.

In più, l’Inter che approccia alla fase finale della Champions League non è quella dello scorso anno. È migliore. Viene da una finale e, come detto, dalla migliore metà di stagione della sua storia. Non deve usare la Champions per redimersi di un campionato altalenante. Non potrebbe avere uno stato mentale migliore. E se è vero che la cosa più importante è arrivare alle sfide dirette in forma, ecco, l’Inter è in condizioni perfette. Da Inzaghi all’ultimo dei magazzinieri, sono tutti felici, coinvolti e disponibili

Non ci sono infortunati tranne Acerbi che pareggia l’assenza di Morata tra i titolari di Simeone (al Cholo mancano anche Azpilicueta e Lemar). L’Atletico si è ripreso con un 5-0 netto al Las Palmas dopo due settimane difficili con due ko per 1-0 contro Siviglia in Liga e Bilbao in Coppa del Re. Resta una delle migliori squadre della Champions, tra le peggiori da affrontare. Se lo è l’Atletico, lo è a maggior ragione l’Inter, che deve avere un’unica accortezza da martedì in avanti: giocare come se non fosse favorita».

L’articolo Inter Atletico Madrid, nerazzurri con ottimismo ma con una sola accortezza: il punto proviene da Inter News 24.