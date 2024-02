Fc Internazionale-Atletico Madrid, i voti di Mkhitaryan: quotidiani durissimi, spunta quel voto

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid non è stata una partita facile per Henrikh Mkhitaryan, ecco le pagelle dei quotidiani, spunta quel voto per la gara

Non la migliore delle prove per Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è parso (come non mai fino in questo momento in stagione) disorientato nel corso di Inter-Atletico Madrid. Un piccolo passo falso assolutamente fisiologico, che però gli è valso una trafila di voti negativi nelle pagelle dei quotidiani sportivi. Ecco dunque i voti per lui, addirittura un cinque da segnalare.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

