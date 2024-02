Fc Internazionale Atletico Madrid, disposto un DIVIETO per la partita: cosa succede

Pubblicità

Il match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid vedrà uno speciale divieto per i tifosi, disposto dal comune di Milano

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emesso un’ordinanza restrittiva in vista della partita Inter Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 20 febbraio.

In particolare, è stato stabilito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in locali fissi che ambulanti, in diverse aree della città.

Le zone interessate da tale divieto includono piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, foro Bonaparte, e le vie circostanti corso Como, corso Sempione e la Darsena.

Il divieto sarà attivo dalle 8:00 alle 20:00 del 20 febbraio. Inoltre, lo stesso divieto sarà applicato dalle 12:00 alle 24:00 nelle vie adiacenti allo stadio Meazza.

