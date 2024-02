Fc Internazionale Atletico Madrid DIRETTA 0-0: Lino supera ancora Teo Darmian, si salvano i Inter

Pubblicità

Appuntamento alle 21:00 a San Siro per Inter Atletico Madrid, andata degli Ottavi di Finale di Champions League: ecco la cronaca live

AGGIORNA LA LIVE

Tutto pronto per Inter Atletico Madrid, match valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League: segui con noi la cronaca live dell’incontro.

INTER ALTETICO MADRID, CRONACA LIVE

1′ – Inizia adesso il match!

2′ – Lancio di de Vrij per Darmian, cross in caduta dell’esterno nerazzurro: palla facile preda di Oblak.

3′ – Thuram! Colpo di testa su cross dalla trequarti di Bastoni, palla alta.

4′ – OCCASIONE PER THURAM! Gran cross di Barella dalla destra, il primo controllo del francese è impreciso e la palla termina sul fondo.

7′ – Prova ad impostare dal basso l’Atletico ma è feroce il pressing dei nerazzurri. Palla recuperata in rimessa laterale.

9′ – Ci prova Calhanoglu! Il turco calcia al volo schiacciando il pallone per terra: palla parecchio a lato alla porta difesa da Oblak.

11′ – Prima ripartenza nerazzurra sprecata da Mkhitaryan, che non si intende con Bastoni. Palla persa.

11′ – Pericoloso l’Atletico Madrid sulla corsia sinistra! Lino supera Darmian e mette un tiro-cross, Sommer smanaccia e pericolo scampato.

13′ – Altro errore nel passaggio di Mkhitaryan, che spreca una potenziale occasione per servire Thuram in profondità.

13′ – Proteste nerazzurre per un tocco col braccio in area di Molina! Conclusione al volo di Lautaro, doppia deviazione di cui l’ultima è proprio col braccio dell’argentino. L’arbitro lascia correre ed il Var non interviene.

18′ – Occasione in ripartenza per l’Inter, con l’inserimento centrale di de Vrij. L’olandese arriva sulle trequarti e prova a servire Thuram, Witsel chiude.

24′ – Preme l’Inter. Provano a scambiare Mkhitaryan e Lautaro al limite dell’area, l’Atletico chiude ma la palla resta dei nerazzurri.

26′ – Ottima uscita dal basso dell’Inter con protagonisti Pavard e Darmian, poi cambio di campo per Dimarco che serve Mkhitaryan: l’armeno mette al centro ma chiude la difesa spagnola.

31′ – Le due squadre si studiano, marcatura uomo su uomo degli spagnoli e tanti duelli in campo.

32′ – LAUTARO! Il capitano dei nerazzurri calcia al volo dopo la sponda di petto di Thuram. Tiro potente ma alto.

35′- ANCORA LAUTARO! Cross preciso dalla destra di Barella, terzo tempo del Toro che incorna a terra, Oblak para in tuffo.

38′ – OCCASIONISSIMA INTER! Thuram ruba palla e scappa verso la porta, poi serve Lautaro che strozza il tiro da buona posizione. Dopo una deviazione la palla termina in corner.

43′ – THURAM! Ancora una ripartenza dell’Inter condotta da Thuram e Lautaro, poi Barella appoggia per il francese che calcia. Tiro centrale, para Oblak. Poi il numero si tocca la coscia, problema muscolare per lui.

45′ – Finisce qui il primo tempo!

45′ – Sostituzione all’intervallo per l’Inter: esce Thuram, entra Arnautovic.

45′ – Sostituzione all’intervallo anche per l’Atletico Madrid: fuori Gimenez, dentro Savic.

45′ – Inizia il secondo tempo

47′ – Recupero palla alto dell’Inter con Barella, tira Lautaro: palla in calcio d’angolo dopo una deviazione.

49′ – OCCASIONISSIMA PER L’INTER! Grandissima azione con Mkhitaryan che serve Dimarco sulla sinistra: palla col contagiri per Arnautovic che arriva in allungo sul pallone, palla alta.

52′ – Ancora Arnautovic! Cross dalla trequarti di Barella, l’austriaco stacca di testa ma la tira alta.

53′ – Ammonizione per Hermoso, per fallo in ritardo su Barella.

54′ – Cambio nell’Atletico Madrid: entra Morata, esce Saul.

56′ – LINO! Supera di nuovo Darmian, poi calcia male. Si salva l’Inter.

Migliore in campo nel primo tempo: Bastoni

INTER ATLETICO MADRID, IL TABELLINO: 0-0

Ammonizioni: Hermoso (ATL)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 2 Gimenez, 22 Hermoso; 16 Molina, 5 De Paul, 5 Koke, 8 Saul, 12 Lino; 14 Llorente, 7 Griezmann. A disposizione: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 4 Gabriel, 9 Depay, 10 Correa, 15 Savic, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 19 Morata, 23 Reinildo, 24 Barrios. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER ATLETICO MADRID, IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro

La nostra starting XI per #InterAtleticoMadrid #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/ashFnwkMPh — Inter (@Inter) February 20, 2024

Difendere i nostri colori

Defending our colors #ForzaInter #UCL #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/zgIvlNtvto — Inter (@Inter) February 20, 2024

La divisa dell’Inter

Oggi in #ForzaInter #UCL #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/UuxJBcjrzv — Inter (@Inter) February 20, 2024

Uno sguardo allo spogliatoio nerazzurro

Tutto pronto #ForzaInter #UCL #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/azUYt7hz8H — Inter (@Inter) February 20, 2024

Il gagliardetto della sfida

In quanti allo per #InterAtleticoMadrid? #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/suuGtumRVG — Inter (@Inter) February 20, 2024

Notti magiche da Champions

Notti di #UCL #ForzaInter #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/8lfjYUVYAU — Inter (@Inter) February 20, 2024

Il palcoscenico è pronto

Il palcoscenico è pronto #ForzaInter #UCL #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/L4XShnW4FZ — Inter (@Inter) February 20, 2024

Serpente contro Orso

In simbiosi con la città, pronti a difenderla #ForzaInter #UCL #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/RwDCkvRY3H — Inter (@Inter) February 20, 2024

Milano è pronta!

La città è pronta #UCL EP.07 è qui: inizia la sfida #ForzaInter #InterAtleticoMadrid pic.twitter.com/VxYUmJhbd1 — Inter (@Inter) February 20, 2024

L’articolo Inter Atletico Madrid LIVE 0-0: Lino supera ancora Darmian, si salvano i nerazzurri proviene da Inter News 24.