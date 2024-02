Fc Internazionale-Atletico Madrid, ci sarà Morata? Il verdetto è da non credere

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid si avvicina, ecco l’incredibile verdetto sulle condizioni fisiche di Alvaro Morata dopo l’infortunio

Ma alla fine, Alvaro Morata giocherà in Inter-Atletico Madrid? La risposta è a dir poco sorprendente e ce la regala Koke in conferenza stampa. Non solo lo spagnolo sarà in campo ma potrebbe addirittura essere schierato dal primo minuto nonostante il recente infortunio. Ecco cosa ha svelato.

MORATA – «Se si è allenato vuol dire che sta bene, se no non sarebbe qua. Per quel poco che l’ho visto, l’ho visto bene. La possibilità che possa entrare o partire dall’inizio domani c’è».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI KOKE IN CONFERENZA STAMPA

