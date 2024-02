Fc Internazionale Atletico Madrid, Barzagli sicuro: «Mister Inzaghi favorito, l’ho capito da questa cosa» #Intervista

Pubblicità

Non ha dubbi Andrea Barzagli, Inter-Atletico Madrid vede la squadra di Simone Inzaghi favorita, ecco svelato da cosa l’ha capito

A tutto Champions League. Andrea Barzagli ha parlato così del big match di Coppa che vedrà Inter-Atletico Madrid come partita di cartello. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

FAVORITE CHAMPIONS LEAGUE – «Le favorite sono il Real Madrid e il Manchester City che vorrà ripetersi»

Pubblicità

INTER -ATLETICO MADRID – «I nerazzurri stanno attraversando un grande momento, fanno grandi numeri in Italia e hanno grande fiducia dall’anno scorso. Trova un Atletico diverso da quello che conoscevamo, ora concede di più ma ha qualità, prova a giocare. Morata e Griezmann sono una gran coppia, l’eventuale assenza di Alvaro peserà. Il Metropolitano è ambiente caldo, ma lo sarà pure San Siro: per me, Inter favorita».

INTER IN CHAMPIONS – «Nella scorsa stagione l’Inter non ha dovuto affrontare grandissime avversarie, però poi in finale se l’è giocata con il City, che grandissima lo è, e l’ha messo in difficoltà. In questo momento Inzaghi ha tutti i giocatori che sono al massimo del loro splendore, l’esperienza che hanno fatto nella scorsa Champions e nel girone è importante. Se non la metto tra le favorite è perché le favorite sono quelle due…».

L’articolo Inter Atletico Madrid, Barzagli sicuro: «Inzaghi favorito, l’ho capito da questa cosa» proviene da Inter News 24.