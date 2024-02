Fc Internazionale Atletico Madrid 1-0: Arnautovic fa volare Mister Inzaghi in Champions League

Inter Atletico Madrid 1-0: Arnautovic fa volare Inzaghi in Champions League. Vittoria di misura contro Morata e Simeone

L’Inter si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League battendo l‘Atletico Madrid per 1-0 a San Siro grazie ad un gol di Arnautovic al 79′.

Vittoria di misura, quindi, per Inzaghi contro Simeone e l’ex Juve Morata, subentrato nel corso del secondo tempo. Il match di ritorno è in programma per mercoledì 13 marzo al Wanda Metropolitano.

