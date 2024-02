Fc Internazionale Atalanta, i tifosi della #Juve recriminazioneno: «Ogni circostanza dubbia è sempre a favore loro»

00:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter Atalanta, i tifosi della Juve protestano: «Ogni situazione dubbia è sempre a favore loro». Gli episodi fanno discutere

Gli episodi da moviola di Inter Atalanta (gol annullato a De Ketelaere e rigore concesso a Dumfries su tutti) hanno scatenato i tifosi della Juve.

Ogni situazione dubbia si decide SEMPRE a favore loro, ormai non fa nemmeno più notizia… #InterAtalanta #MarottaLeague pic.twitter.com/zlNY5b7qAy — Juventus Fans (@juventusfans) February 28, 2024

Quindi hanno già rubato facendo annullare questo gol?#InterAtalanta

pic.twitter.com/cxvHxTEA4I — intenditore di ippica (@LeoACM1899) February 28, 2024

Per l’interista e l’arbitro è un anticipo ma andata a cacare #marottaleague#interatalanta pic.twitter.com/ck3Voft290 — mucho loco (@Youyou111190) February 28, 2024

Sui social è esplosa la rabbia dei bianconeri per quanto successo, ancora una volta, in vantaggio dei nerazzurri di Inzaghi.

