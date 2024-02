Fc Internazionale Atalanta BC, piovono polemiche: il guardalinee alza la bandierina ma l’azione va avanti e l’arbitro fischia rigore – NEWS

23:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Inter Atalanta, piovono polemiche: il guardalinee alza la bandierina ma l’azione va avanti e l’arbitro fischia rigore. La FOTO dell’intervento

Nella sera in cui l’Inter stravince contro l’Atalanta continuano le polemiche legate alle scelte arbitrali. In particolare sul rigore che ha portato al 3-0 nerazzurro.

Il guardalinee alza erroneamente la bandierina, con la palla che rientra in campo, senza mai uscire, su cui si è avventato Dumfries che ha crossato e colpito la mano di Hateboer. L’arbitro, richiamato dal Var, ha concesso il rigore poi sbagliato da Lautaro. Il regolamento sancisce che è l’arbitro che deve fermare il gioco anche se sicuramente la bandierina alzata avrebbe potuto trarre in inganno i giocatori dell’Atalanta. Altro episodio molto dubbio dopo quello contro il Diavolo Rossonero.

